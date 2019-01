Bolsonaro na cúpula de Davos

A participação do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Internacional de Davos, na Suíça, passa a ser sua primeira aparição em conclave no Exterior, após a brilhante vitória que o consagrou, nas urnas, para dirigir os destinos de nossa Nação, enfrentando desafios de uma conjuntura complexa, com diversificação de tendências por entre as grandes potências, sobretudo, em disputas nos aspectos econômicos, de preeminência nos principais polos, como Estados Unidos e China.

Convivendo, portanto, com novas adversidades, de amplitude imensurável, ele provavelmente se subdividirá para contemplar a ambos os parceiros, na busca de vitalizar o nosso desenvolvimento, anseio de um País com 210 milhões de habitantes, ávidos por um crescimento amplo e seguro, que nos permita alcançar, também, índices estimulantes de prosperidade e a paz social.

Junto a um novo Congresso a empossar-se no dia primeiro do mês entrante, ele oferecerá propostas ajustáveis à nossa conjuntura, todas elas impulsionadoras de um avanço que não venha sofrer dilações em sua concretização.

Mesmo os parlamentares da oposição, não se furtarão em colaborar na sustentabilidade dos compromissos assumidos com aliados de outras plagas, sem que isso elimine prerrogativas do Parlamento, em dar a sua contribuição para estimular a expansão do nosso almejado sentimento de progresso e estabilidade no campo social.

Ao tornar pública sua adesão a proposições ali assentadas, o novo titular do Planalto positivará a intenção de implantar uma gestão profícua, capaz de elevar o Brasil a um perfil desenvolvimentista, aliando as iniciativas na economia a melhores condições de vida da população.

Que Executivo e Legislativo irmanem-se nesta nova fase, com as vistas direcionadas para o bem-estar dos brasileiros.

Se é para o bem de todos e felicidade geral de nossa Nação...