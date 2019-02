Uma característica do empreendedor é o seu entusiasmo pelo que faz. Este sentimento contagia os que estão no seu entorno, assim como aqueles que desfrutam da sua relação. O seu estado de espírito expressa dedicação e amor ao negócio que contagiam as pessoas, levando-nos a ter a sensação de estar no melhor dos mundos. É a internalização deste comportamento que falta na maioria daqueles que se rotulam enquanto empreendedores.

Não basta apenas ser um líder inspirador que favorece a ética, integridade, confiança, respeito pelo outro, transparência, aprendizado contínuo, se falta ingredientes como ousadia e visão de futuro. É preciso acreditar no que faz, expressando garra, força de vontade e acima de tudo coragem em superar os desafios. Nas crises não se deixa contaminar pelo fracasso, ao contrário vislumbra novas oportunidades - mesmo que não estejam ao alcance dos menos avisados. É mais um diferencial do perfil empreendedor em relação aos demais que interagem no processo. Não basta ser sucessor. É preciso saber conduzir o barco, mesmo que em águas revoltas. Quantas personalidades carismáticas se refugiam enquanto reféns de uma má gestão?

Não há mágica por trás do empreendedor genuíno - há uma obstinação que não se descuida em perseguir os seus objetivos. Um empreendedor de sucesso se revela um eterno insatisfeito - que nunca se acomoda, muito menos desiste. Transforma sonhos em resultados e sempre no andar da carruagem leva consigo seguidores fiéis. Assim os estudiosos da temática buscam permanentemente se integrar ao contexto, vislumbrando novas relações que enriqueça a sua contextualização, como revela o rico acervo bibliográfico. Nada mais sábio. A propósito, é sempre recomendado avaliar como anda as suas interações em favor das aptidões de empreendedor - no sentido do cumprimento do seu papel.