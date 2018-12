Junção harmoniosa. Amor e mar. Gigantesco e inesperado pensar poético. Produção de Regine Limaverde tecendo a poesia da vida. Vibração que se aconchega em vocabulário para espargir belezas. Dizer, soprando, versos puros na doce ilusão de um poetar da mais alta sensibilidade para conjugar o verbo amar e suas sutilezas. Livros que surgem em navegação costeira nas ondas de uma inspiração sonora.

"Dentro de Mim, o Mar" e "Canção do Amor Inesperado" - dois livros de Regine Limaverde que revelam pressa em passar a ternura da sua inspiração para decantar o calor de vidas na divisão do aconchego que transmite paz. Amor consciência sem medo de encarar o outro. Derrame encantador de declarações ousadas, na temática de revelar a verdade que se esconde no imo de quem ama com a sinceridade só vista na alma dos que declamam poesia usando a essência do eu interior.

Regine consegue transitar no campo da literatura com a naturalidade de um caminhar por paisagens sublimes entre o real e o imaginário. Coloca suas ideias usando o vocabulário do lirismo no contexto de respeitar o vernáculo que a fez pontificar na Academia Cearense de Letras. Livros de poesias no padrão do academicismo das letras, sem a empáfia que muitas vezes pode distanciar do valor das coisas simples. A autora escreve recitando com a sinceridade da alma pura capaz de tecer ternuras que encantam. Canto de paz e amor para entoar as árias sublimes do encontro de corpos com a verdadeira elegância da junção divina dos sexos. Há respeito nas descrições audaciosas aureoladas unicamente pelas verdades que aproximam homens e mulheres na divisão de carinhos. Livros para a leitura de devaneios apascentados por sorrisos de satisfação no aplauso sincero às boas produções literárias.