No vácuo de importantes transformações dentre as quais, não se pode deixar de registrar a importância da Revolução Industrial - o desenvolvimento e consolidação do capitalismo, com seus reflexos e preponderância nas sociedades ocidentais, concomitantemente aos avanços no ambiente da gestão, repercutiram de forma decisiva em importantes avanços. Esses movimentos ensejaram a criação da sociedade manufatureira e a sua consequente especialização, em substituição ao trabalho artesanal. Igualmente, essa movimentação contribuiu para o surgimento e consolidação da administração, enquanto disciplina cujo alcance abrigasse, em momento e espaço apropriados, o ordenamento das necessidades do planejamento, da definição dos objetivos e procedimentos inerentes à concretização das metas, objeto das negociações que se impunham. De outra parte, todo esse contexto estava a serviço da substituição do trabalho artesanal, pela mão de obra assalariada - movimento que contribuiu para o surgimento da profissionalização da administração científica, enquanto resposta às demandas e desafios presentes - principalmente aqueles oriundos no ambiente fabril. Como desdobramento desses avanços que se concretizaram no século XX, surgiu a primeira escola regular de administração - chamada a escola clássica de administração, que abrigava no seu currículo temas inerentes à administração científica, gestão administrativa e teoria da burocracia. Nos dias presentes, por força dos avanços que se sucederam outras importantes iniciativas - a exemplo da administração quantitativa, da vertente comportamental, teoria dos sistemas e por fim, o enfoque contingencial, as quais continuarão a enriquecer o campo da gestão. Assim será o produto da sucessão de avanços na gestão, independentemente do ambiente onde se aplique. Nessa direção, continuamos a avançar em favor do bem estar da sociedade brasileira.