A marcha de Cronos

Eis que mais um ano se verga à inexorabilidade da passagem do tempo. A marcha do mitológico Cronos dos gregos segue impassível, fluindo naturalmente e finalizando, para cada um de nós, mais doze meses de experiências as mais diversas em nossas vidas. Para muitos, foram meses de alegrias, de conquistas acumuladas. Para outros, período de saúde e de recuperação, em aspectos diferentes de suas existências. Para outros mais, porém, um ano de frustrações, de dissabores, fracassos até inesperados. Cada pessoa termina 2018 fazendo obviamente o seu balanço íntimo, do que projetou, concretizou ou, lamentavelmente, viu naufragar ao fim destes doze meses. Aos que concluem este ano com expectativas transformadas em realidade, que possam levar a cabo a caminhada! Aos que experimentaram perdas pessoais ou materiais, frutos da violência e/ou do desemprego, meus votos de que busquem, na fé, no consolo ou na esperança, a confiança fundamental para a superação de barreiras tão incômodas ou difíceis! Que possamos renovar nossas perspectivas para que os obstáculos e decepções de hoje possam reverter-se em alegrias e vitórias no decorrer da próxima caminhada de doze meses. Que essa nova marcha do tempo possa propiciar, aos que praticam o bem, os elementos necessários a que se realizem positivamente! Que nosso País, comandado por um novo governante, alcance a concretização dos anseios de seu povo! E que o mundo, conturbado por guerras étnicas, perseguições, deportações de imigrantes, fome e cataclismos naturais, possa ser melhor para todos os seres humanos! Que se saiba respeitar e conviver com a natureza, tratando com cuidado tantas espécies ameaçadas, igualmente nossas companheiras na convivência terrena! Que renovemos, pois, no âmago de nossos corações, o espírito da paz, do amor e da fraternidade, para que o novo ano seja realmente o Ano Novo da melhor maneira que todos desejamos!