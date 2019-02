A aprovação é o início

A aprovação em um concurso público não é o fim, mas, tão somente, o começo da jornada de um aspirante ao exercício do serviço público. De tão difícil que se mostra o caminho em direção a esse sonho, muitos acreditam que ver o próprio nome na lista de aprovados é o fim da jornada, com a consagração de todo o esforço valeu a pena. E, de fato, valeu. Mas é apenas o começo.

A nomeação em um cargo público é, muito mais do que uma satisfação pessoal, uma oportunidade de servir ao Estado e, através dele, à sociedade. As horas de estudo intenso, o investimento feito em aulas e cursos, e, enfim, toda a preparação necessária para a conquista da vaga almejada destinam-se a viabilizar a competição e permitir que pessoas cada vez mais capacitadas ingressem na vida pública. Servidores comprometidos, eficientes e preparados são essenciais ao bom funcionamento da Administração. O acesso ao aparelho estatal, portanto, deve ser precedido por uma rigorosa seleção, e o concurso público se mostra, ainda, como o instrumento mais hábil para tanto. A finalidade desse processo é coletiva, superando as expectativas individuais dos que se colocam na disputa.

Nós, da Comissão de Aprovados na PGM Fortaleza, temos ciência da responsabilidade atribuída ao Procurador Municipal. Sabemos que o cargo é um valioso instrumento para viabilizar a arrecadação de receitas, o cumprimento das leis e a concretização de políticas públicas, elementos imprescindíveis à evolução da capital cearense e à melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. Chegamos até aqui, passamos por um longo e difícil processo de seleção, e aguardamos, desde a aprovação, a nossa nomeação, sabendo que, quando ela acontecer, estaremos preparados para defender Fortaleza por todas as vias legais disponíveis, amparando os legítimos interesses de sua população.