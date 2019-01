2019 vai ser um ano bom

O ano novo começa e o que mais desejamos é que ele seja feliz, que consigamos fazer nossos projetos acontecerem, que consigamos fazer um ano bom. Não espero que tudo seja perfeito, mas o que tenho, de concreto, é esperança, abençoada esperança que me empurra pra frente, pro futuro. Esperança, fé e determinação é o que me movem. Isso me ajudará a lutar por um ano novo melhor, por um ano novo feliz.

Então, precisamos fazer tudo ao nosso alcance para sermos felizes. E ser feliz é fazer o outro feliz, fazer alguma coisa, sempre que possível, para que as pessoas à nossa volta sejam felizes. Se as pessoas que estão perto de nós estiverem bem, se as nossas pessoas queridas estiverem bem, estaremos bem também.

De maneira que felicidade é um substantivo coletivo. Não podemos ser felizes, não conseguiremos estar felizes se nossos amigos, nossa família, as pessoas que de alguma forma participam da nossa vida, não estiverem felizes.

Então, incluamos em nossos projetos para 2019 o seguinte pensamento, a seguinte meta, a seguinte conscientização: “Não posso ser feliz sozinho”. E se não posso ser feliz sozinho, alguém terá que ser feliz comigo, alguém terá que ser feliz para que eu possa ser feliz também.

E se cada um de nós tentar fazer alguma coisa para que alguém se sinta bem, o mundo pode ficar melhor. Não pode? Então, mãos à obra. Não é preciso fazer coisas mirabolantes, não. Conversar com alguém, dar um sorriso para o outro, escutar alguém, dar um beijo, um abraço em quem está próximo, ajudar alguém a realizar alguma coisa, até uma coisa pequena que seja importante para alguém.

Vamos lá? O ano está começando. Não deixe para amanhã, que o mundo não pode esperar, a vida não pode esperar. E melhorar o mundo é vital. Feliz 2019, Brasil, Feliz 2019 Mundo.