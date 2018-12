Venda de carros novos no Ceará deve crescer 14,5% neste ano

O setor automotivo ganhou novo fôlego no decorrer do ano e espera respirar mais aliviado em 2019 com a mudança na política econômica do Governo Federal. Neste mês, com a entrada de gratificações e do 13º, a previsão do setor é de chegar ao patamar de 55 mil automóveis e veículos leves vendidos, um crescimento de 14,5% frente o ano passado, quando foram comercializadas 47,9 mil unidades. Até novembro, já foram vendidos 47 mil no Ceará.

A projeção é de Fernando Pontes, presidente da seção Ceará da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). O aumento deve seguir a tendência nacional, que prevê ampliar o acumulado de 2,2 milhões vendidos no País até novembro para 2,6 milhões, um avanço de 19,7% no ano.

Em 2019, as vendas começam a engrenar após o Carnaval. "A partir de março vamos ter uma subida grande. A tendência é que, com o novo governo, as coisas comecem a melhorar", ressalta o presidente da Fenabrave-CE.

Para atrair novos contratos, adaptações e lançamentos de produtos inéditos no País prometem movimentar as concessionárias no próximo ano. É o caso dos elétricos Chevrolet Bolt, Nissan Leaf e Volkswagen T-Cross. Todos eles foram destaquem no Salão de São Paulo no início de novembro, dando uma prévia do que o setor reserva de novidades.

Seminovos

O otimismo também é observado no mercado de usados. A previsão é de um aumento de 3% a 3,5% no combinado auto e comerciais leves, apesar das adversidades enfrentadas. "Tivemos momentos ruins, como a greve dos caminhoneiros, a Copa do Mundo e a pré-eleição, um momento mais tenso, com setembro abaixo do esperado", completa o presidente do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores seção Ceará (Sindvel), Everton Fernandes.

Até o mês passado, já foram vendidos 166.116 autos e comerciais leves seminovos no ano no Estado. Em dezembro, a estimativa é vender 22 mil unidades frente aos 19.427 em novembro. Considerando todas as categorias, o Ceará é o terceiro em comercialização no Nordeste, atrás apenas da Bahia e Pernambuco.

"Para o próximo ano, a gente estima em torno de 4,5% a 5%, com a recuperação de carros novos", acrescenta. Para Everton, esse mercado seguirá em recuperação, garantindo o futuro do mercado de seminovos. No entanto, não será de forma instantânea - a tendência é que melhore principalmente daqui a dois anos.

"Nos próximos anos, deveremos também ter aumento nas vendas porque o desemprego tende a diminuir, assim como as taxas de juros, que tende a se estabilizar. A gente está acreditando bem, estamos otimistas, vamos sair da curva descendente para a ascendente", ratifica.

Autopeças

O fim de 2018 veio com alguns apertos para o segmento, mas ele ainda terminará em alta, com média de 4,5% de vendas a mais que o ano passado, segundo o presidente do sistema Sincopeças Assopeças Assomotos do Ceará (SSA-CE), Ranieri Leitão. "É pequeno, mas é algo que devemos compreender pela situação a qual o País se encontra", pontua.

Realizada em agosto, a Feira Nacional de Autopeças, Motopeças, Equipamentos e Serviços (Autop) contribuiu positivamente para esse resultado. Ultrapassando os R$80 mi previstos, o evento somou R$ 120 milhões em fechamento de negócios em quatro dias.

Quanto 2019, a perspectiva é ter uma alta de dois dígitos. "O dever de casa que fizemos em 2018 vai fazer com que entramos em 2019 muito mais fortalecido", enfatiza.