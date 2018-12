Valor do metro quadrado varia até 242% em Fortaleza

O valor do metro quadrado do bairro mais caro de Fortaleza é mais que o triplo do bairro mais barato, revelando uma variação de 242%, de acordo com dados do portal Imovelweb, recém-chegado em Fortaleza. A pesquisa, obtida com exclusividade pelo Diário do Nordeste, foi realizada por meio da plataforma e feita no mês de setembro de 2018.

No período, o preço médio do metro quadrado de um apartamento padrão girou em torno de R$ 4.879,00, apontando uma queda de 1% no mês e de 3% nos últimos doze meses. Em termos reais, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) apresentou queda de 7%.

Regionais

De acordo com o estudo do Imovelweb, a Regional II é a região com o preço médio mais elevado da cidade (R$ 5.352,00/m²). Os bairros com imóveis mais caros são Meireles, Mucuripe e Guararapes.

Já a Regional V concentra as ofertas mais econômicas (R$ 3.131,00/m²). Apesar da variação, a pesquisa revela que os preços dos imóveis têm registrado redução. Os bairros com os imóveis de valor mais baixo estão entre Bela Vista, Praia do Futuro e José Walter. Embora haja variação, os preços dos apartamentos em Fortaleza têm registrado redução generalizada.

"No período avaliado, o bairro do Meireles registrou o preço médio mais elevado (R$ 7.181,00/m²). Já o José Walter é o bairro mais econômico (R$ 2.098,00/m²)", diz Leonardo Paz, economista da Imovelweb. A maior parte dos imóveis à venda está na Regional II, com 58% dos anúncios. Já a Regional VI e a Regional IV acumulam 15% e 10% das oportunidades, respectivamente. E as demais regiões da Capital acumulam 17% das ofertas.

Nos últimos 12 meses, o preço dos imóveis anunciados em Fortaleza caiu 3%. Em agosto, a queda foi de 1%.