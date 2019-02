Tráfego internacional no Aeroporto cresce 60% em 2018

Após a inauguração de várias rotas ao exterior, o número de passageiros a bordo de voos internacionais na Capital deu um salto de 60% no ano passado em comparação a 2017, conforme dados divulgados ontem pelo Fortaleza Airport. Em 2018, 402 mil viajantes internacionais passaram pelo terminal, 151,9 mil a mais que no ano anterior, que registrou a movimentação de 250,3 mil passageiros, segundo a antiga operadora, Infraero.

O resultado reflete o crescimento de voos internacionais a partir do terminal, que aumentaram 46,75% ante 2017, principalmente devido ao início da operação do hub do grupo Air France-KLM e Gol Linhas Aéreas. De acordo com o secretário do Turismo, Arialdo Pinho, o crescimento foi "além das expectativas". "É um belo crescimento para um ano de crise e nós vamos continuar crescendo. Nós vamos ser líderes no Nordeste".

Na avaliação do professor Alessandro Oliveira, pesquisador do Núcleo de Economia do Transporte Aéreo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (Nectar-ITA), os números reforçam a tendência de que aeroportos privatizados tendem a captar mais demanda. "É importante que a administração aproveite isso bastante, porque, mais adiante, muitos aeroportos serão privatizados. Tem que reforçar essas vantagens iniciais", aponta.

Já o engenheiro aeronáutico Igor Pires aponta que o crescimento da movimentação internacional em Fortaleza é sem precedentes. "Uma nova era", ressalta. "Hoje, temos empresas de fortíssima presença global. Nós devemos passar de 500 mil passageiros internacionais em 2019".

Movimentação de passageiros internacionais do Aeroporto no ano passado foi recorde em 2018, em reflexo do aumento de voos para o exterior a partir do hub do grupo Air France-KLM