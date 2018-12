Principais nomes da equipe econômica se preparam para 2019

O Governo do Estado deverá iniciar a discussão sobre o planejamento econômico para os próximos quatro anos de mandato de Camilo Santana somente a partir do dia 2 de janeiro. Entretanto, a equipe responsável pelo desenvolvimento cearense teve três importantes nomes confirmados na última sexta-feira (28).

Maia Júnior, atual secretário do Planejamento, assumirá a liderança da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), enquanto Mauro Benevides Filho ficará à frente da Secretária do Planejamento (Seplag). Já a auditora Fernanda Pacobahyba, depois de algumas especulações, será a responsável pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).

A informação foi confirmada pelos três novos secretários em entrevista ao Diário do Nordeste na noite da última sexta-feira (28). A posse para os membros do Executivo estadual está marcada para o próximo dia 1º de janeiro, às 16 horas, no Palácio da Abolição, no bairro Meireles.

As metas e definições quanto ao planejamento econômico estadual deverão ficar para o próximo dia 2, já com todos os secretários e equipe econômica definidos por Camilo.

Eleito deputado Federal pelo Ceará, Mauro Filho se disse bastante honrado com o convite do governador e que estará focado em manter o modelo de estabilidade fiscal estabelecido até aqui. O foco deverá ser preservar e ampliar a capacidade de investimentos.

Mudanças

Mauro Filho também confirmou que a Seplag terá atribuições diferentes a partir de 2019 e que trabalhará para ampliar resultados de gestão, implementar melhorias da tecnologia da informação no Estado e impulsionar a competitividade de empresas locais no mercado nacional. A Seplag também deverá presidir o Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf).

Outra mudança será a retirada do cargo de secretário adjunto da Seplag. Serão instituídos três secretários executivos, cuja nomeação, segundo Mauro Filho, dependerá exclusivamente do caráter técnico do indicado.

"Estou honrado pelo convite e vou honrar a confiança do governador Camilo, que nos deu total autorização para estabelecer esse modelo de estabilidade fiscal no Ceará", afirmou Mauro Filho.

Preparo

Maia Júnior se disse feliz por ter recebido o convite de Camilo para continuar na equipe de Governo. A oficialização teria ocorrido apenas no começo da noite da última sexta-feira. Maia também afirmou estar preparado para os novos desafios, já que a SDE deverá ter mais atribuições do que em anos anteriores, ressaltando o histórico de trabalhos na área econômica.

"Sempre gostei de desafios, e é uma área que tenho um bom nível de conhecimento e capacidade para contribuir. Devo descansar e começar a fazer o planejamento a partir do dia 2", disse Maia.

Desafios

Já Fernanda Pacobahyba destacou o desempenho mostrado pela Sefaz em gestões passadas, mencionando os resultados da economia do Ceará.

"Já partimos de um bom patamar porque o Ceará é modelo no Brasil na área econômica, mas devo conversar com o governador nos próximos dias para que possamos definir metas e o planejamento", afirmou Fernanda.

