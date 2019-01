Voos para Madri a partir de Fortaleza começarão em junho, diz secretário

Com crescente oferta de voos internacionais, o Aeroporto Internacional de Fortaleza ganhará mais duas ligações semanais à Europa a partir de junho, segundo o secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho. Prevista inicialmente para o segundo semestre do ano, a Air Europa irá operar dois voos semanais de Fortaleza à Madri (Espanha) ainda no primeiro semestre deste ano.

Será o 12º destino internacional a partir de Fortaleza, que já conta com voos regulares para Amsterdã (Holanda), Bogotá (Colômbia), Buenos Aires (Argentina), Caiena (Guiana Francesa), Cidade do Panamá (Panamá), Frankfurt (Alemanha), Ilha do Sal (Cabo Verde), Orlando (Estados Unidos) Lisboa (Portugal), Miami (Estados Unidos) e Paris (França).

Em novembro do ano passado, a companhia lançou oficialmente, em Madri, as duas novas operações semanais à Capital, mas sem mais detalhes. Em solenidade realizada na sede do grupo empresarial Globalia, o governador Camilo Santana assinou o acordo com representantes do grupo espanhol.

O empresário Javier Hidalgo, proprietário do grupo, um dos principais do mundo em hotelaria, informou à época que pretende investir em novos hoteis e resorts no Ceará para fortalecer ainda mais o destino entre as duas cidades.

O secretário Arialdo Pinho participa até o próximo dia 27 da Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri. Lá, ele recebeu hoje o Prêmio Sílvia Zorzanello pelo desenvolvimento e projeção internacional que o Estado alcançou no turismo.