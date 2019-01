Volume de atividades turísticas no Ceará cresce 17%

O volume de atividades turísticas prestadas no Ceará em novembro do ano passado cresceu expressivos 17% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Foi o melhor resultado entre os estados pesquisados na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada esta quarta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A variação cearense é quase cinco vezes maior que o patamar observado nacionalmente (3,5%). Entre os estados do Nordeste, também registraram avanços na prestação de serviços ligados ao turismo Bahia (5,7%) e Pernambuco (2,0%).

No acumulado de janeiro a novembro de 2018, foi observada uma alta de 5,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nesta base de comparação, o Estado ficou com o segundo melhor resultado, atrás somente do Espírito Santo (8,0%). A média nacional alcançou variação positiva de 2,0%.

Serviços

Na contramão do turismo, o setor de serviços de modo geral viu o volume de serviços cair 1,9% em novembro ante o mesmo mês de 2017. Olhando a comparação entre novembro e outubro, o Estado conseguiu registrar leve avanço de 0,2%. Já no acumulado do ano, a retração chegou a 7,2%.

Entre os subgrupos, somente serviços prestados aàs famílias apresentou variação positiva considerável: 20,5%. Transportes, serviços auxiliares e correio cresceu na casa dos 2,4% e Serviços de informação e comunicação cresceu, 1%.