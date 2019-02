Vendas no comércio sobem 1% em janeiro após queda em dezembro, diz Boa Vista

As vendas do comércio varejista no País subiram 1,0% em janeiro, depois da queda de 1,5% em dezembro, informa a Boa Vista. No acumulado de 12 meses, houve expansão de 1,3%, enquanto no confronto com janeiro de 2018 a elevação foi de 3,4%.

Conforme a Boa Vista, os resultados revelam a dificuldade de retomada do comércio, que vem registrando fraco desempenho desde o início do ano passado. Em nota, a instituição cita que o desemprego alto e a lenta melhora da atividade doméstica continuam sendo os principais entraves para evolução mais expressiva das vendas varejistas."Com poucos sinais de avanço no cenário econômico, espera-se que o varejo siga em um ritmo gradual em 2019."

O setor de móveis e eletrodomésticos apresentou queda de 0,2% em janeiro em relação a dezembro, ficando estável no acumulado em 12 meses. As vendas da categoria de tecidos, vestuários e calçados subiram 1,2% no primeiro mês deste ano. Em 12 meses, acumularam recuo de 1,2%.

A atividade do setor de supermercados, alimentos e bebidas registrou aumentos de 1,5% e de 2,5% no acumulado em 12 meses. Já o segmento de combustíveis e lubrificantes subiu 1,4% em janeiro no confronto com o mês anterior. A variação acumulada em 12 meses ficou em 1,5%.