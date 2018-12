Vendas de Natal em shoppings crescem 5,5% em 2018, afirma Alshop

As vendas de Natal em shoppings centers brasileiros cresceram 5,5% este ano, dentro da expectativa do mercado, que ia de 4% a 6%. Os dados são de um levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) feito com 400 empresas em 30 mil pontos de venda pelo País.

Os segmentos mais procurados nas compras de Natal foram moda feminina (55%), calçados (32%) e perfumes e cosméticos (31%). Na lanterna ficaram os eletrônicos e eletrodomésticos, com 6%. Já os celulares, que costumam ter uma participação maior, abocanharam apenas 12% das vendas.

Descontada a inflação, porém, o crescimento foi menor do que o observado no ano passado. Em termos de faturamento real, a alta foi de 1,5%. Já em 2017, o crescimento nominal foi de 5%; mas, como a inflação foi menor, a alta real nas vendas foi de 2%.

Mesmo crescendo menos em termos reais, a Alshop avalia que o desempenho foi bom diante dos percalços do ano que prejudicaram as vendas, como a greve dos caminhoneiros e as eleições. Assim, diz a associação, o Natal "salvou o ano".

Crescimento do total das vendas de shoppings em 2018

Há atualmente no País 754 shoppings em funcionamento. Neste ano, foram fechados 19 centros de compras, a maioria rotativos - o que reflete o enfraquecimento das vendas ao longo do ano.