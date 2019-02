Vale diz planejar aumento de produção a seco para 70% até 2023

A Vale anunciou que tem planos de aumentar a parcela de produção a seco para 70% em 2023, com a redução gradativa da utilização de barragens nas operações.

O aumento da parcela de produção a seco da mineradora foi anunciado por meio de comunicado na noite da última terça-feira (05), 12 dias após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. As informações são da Agência Brasil.

Paralelamente ao aumento da produção a seco, a Vale informou que planeja investir aproximadamente R$ 1,5 bilhão (cerca de US$ 390 milhões) na implementação de tecnologia de disposição de rejeito a seco (dry stacking).

Em nota, a empresa disse que a iniciativa se agrega à aquisição da New Steel -que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento de minério de ferro a seco- em dezembro do ano passado, por US$ 500 milhões.

As informações indicam que os investimentos da mineradora brasileira em gestão de barragens atingirão R$ 256 milhões (cerca de US$ 70 milhões) agora em 2019, segundo orçamento aprovado no ano passado.

O volume representa crescimento de cerca de 180% em relação aos R$ 92 milhões (cerca de US$ 30 milhões) investidos em 2015.

"Os crescentes e relevantes investimentos em gestão de barragens e ações de saúde e segurança evidenciam o compromisso da Vale com a disponibilização dos recursos necessários para preservar a saúde e segurança de seus funcionários e das comunidades vizinhas", afirmou a empresa em nota.

Segundo a Vale, os investimentos em novas barragens, todas construídas pelo método convencional, refletem as necessidades operacionais da companhia e o cronograma de implantação de cada um dos projetos em execução