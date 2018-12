UFC leiloa veículos com lance inicial de R$ 1 mil

Bens classificados como inservíveis ou de recuperação antieconômica para a Universidade Federal do Ceará serão ofertados em leilão público no próximo dia 18 de janeiro de 2019, a partir das 10h. Entre os 51 lotes a serem disonibilizados estão uma moto com lance inicial de R$ 1 mil e carros com lance inicial de R$ 4 mil.

Além dos veículos, os lotes são compostos por itens como camas hospitalares, cadeiras, computadores e aparelhos de ar condicionado. A lista completa com os itens que compõem os 51 lotes pode ser conferida aqui. De acordo com o documento, poderá participar do certame qualquer pessoa física capaz ou pessoa jurídica legalmente representada.

Os valores atribuídos aos bens foram definidos com base nas avaliações realizadas pela Comissão Permanente de Bens Móveis da UFC, instituída em abril de 2017, levando-se em consideração os indicadores locais do mercado vigente.

Os bens que serão objetos do leilão serão expostos ao público, no período de 7 a 17 de janeiro de 2019, nos dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os locais para visitação, de acordo com os lotes, são o Depósito de Bens Inservíveis da UFC.

Serviço

Depósito de Bens Inservíveis da UFC:

Av. Humberto Monte, s/n, Campus do Pici

Agendamento por telefone: 85 3366-9505 ou 3366-9502 – falar com Neto ou Jean

Complexo Hospitalar da UFC (Campus do Porangabuçu)

Agendamento por telefone: 85 98921-2979 ou 98874-6443 – falar com Aristóteles ou Everardo