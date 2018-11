Trump mostra descontentamento com secretário do Tesouro por causa do Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem demonstrado insatisfação com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, culpando-o pela nomeação do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que tem conduzido uma elevação gradual nos juros. Trump teme que o aperto monetário possa prejudicar os ganhos econômicos, conforme se aproxima a eleição presidencial em 2020, quando ele tentará seguir no posto afirmam pessoas ligadas ao assunto.

Em conversas com assessores nas últimas semanas, Trump também tem mostrado reticências com Mnuchin por causa da turbulência recente no mercado acionário, bem como pelo ceticismo do chefe do Tesouro sobre a estratégia comercial da Casa Branca com a China, disseram as fontes.

Em comunicado, uma porta-voz da Casa Branca afirmou que o presidente já deixou claras suas visões sobre o Fed. Segundo a funcionária, Trump tem uma boa relação com Mnuchin e agradece seu trabalho nesse período.

As fontes ouvidas ressaltam que o descontentamento aparente de Trump não significa necessariamente que ele possa decidir demitir o secretário do Tesouro. Fonte: Dow Jones Newswires.