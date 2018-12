Titular da Setur, Arialdo Pinho, recebe Prêmio Nacional do Turismo

O secretário do Turismo do Estado, Arialdo Pinho, recebeu na noite dessa quarta-feira (5), no Rio de Janeiro, o Prêmio Nacional do Turismo, no setor Governo. "Fui eleito o melhor gestor público do país na área do turismo. Sinto muita honra de estar trazendo este nobre prêmio para nosso Estado. Agradeço ao governador Camilo Santana pela confiança e oportunidade de dirigir uma pasta de tamanha importância para o Ceará", afirmou Arialdo.

O secretário disputou o prêmio com outros quatro concorrentes do setor público. Arialdo conquistou 34% da preferência dos votantes (1.805 votos). À frente da pasta no Estado, Pinho adotou ações de fomento ao turismo local e contribuiu para o desenvolvimento de diversos setores da economia cearense com a transformação do aeroporto de Fortaleza em um centro de conexões internacionais no Nordeste.

“Já transportamos em sete meses 1,2 milhão de turistas através do hub de Fortaleza. Precisamos ousar. Turismo é emprego, turismo é renda”, destacou o secretário. Os cinco finalistas da categoria obtiveram, juntos, 5.250 votos.

Iniciativas

O Prêmio Nacional do Turismo 2018 consagrou sete iniciativas que contribuem para o fortalecimento do mercado de Viagens no Brasil. As ações, selecionadas entre 208 propostas habilitadas de acordo com as regras do edital, foram cadastradas por instituições públicas, privadas e do terceiro setor de todo o país e submetidas à análise de uma comissão julgadora composta por membros do Ministério do Turismo e do Conselho Nacional de Turismo (CNT).

O ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, observou que a premiação incentiva a busca por inovações na área. “Nós queremos uma agenda de atração de investimentos ao país, de negócios, e o mundo inteiro quer investir no Brasil. É preciso abrir o Brasil para o mundo, criar uma nova narrativa do nosso país lá fora, que o turismo pode contar. E os vencedores do Prêmio estão sendo reconhecidos por isso. Homenageamos pessoas que geram emprego e renda e que podem servir de exemplo”, elogiou.