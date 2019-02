Texto da reforma da Previdência está pronto e Bolsonaro terá última palavra, diz Onyx

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta sexta-feira (1º) que o texto da reforma da previdência que o governo enviará ao Congresso "já está pronto".

"O texto já está pronto, o presidente só vai escolher", disse Lorenzoni, que assumiu nesta sexta seu mandato de deputado para poder votar na eleição para presidente da Câmara.

Lorenzoni declarou ainda que o presidente Jair Bolsonaro tem uma série de alternativas no tema da reforma da previdência. "Nós já combinamos, na próxima semana vamos dar continuidade. Quem vai ter a última palavra é o presidente. A equipe do ministro Paulo Guedes continua com muito cuidado, zelo e talento construindo uma proposta que vai consertar a previdência que está aí", disse.

Questionado sobre quando o texto seria enviado, Lorenzoni respondeu que o governo não vai adiantar a estratégia que adotará. Depois de deixar o Plenário da Câmara, onde participou na manhã desta sexta da cerimônia de posse dos deputados federais eleitos, Lorenzoni se dirigiu para a sala da liderança do DEM na Casa.

Ele disse ainda que o governo Bolsonaro não vai interferir nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado.