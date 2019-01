Temporada de liquidações inicia com descontos de até 70% nas lojas da Capital

Após a virada do ano iniciam-se as tradicionais liquidações de janeiro para tentar vender o que sobrou dos estoques de Natal e Reveillon. O período é uma boa oportunidade para quem economizou nas festas e possui uma quantia reservada. Esta é a terceira temporada de promoções desde a Black Friday em menos de três meses. Na Capital, os abatimentos podem chegar a 70% e são encontrados em lojas de shoppings, lojas de rua, e-commerce e até supermercados.

O Shopping Iguatemi Fortaleza promove até domingo (06) a liquidação “Etiqueta Amarela”. Várias lojas de diversos segmentos estarão com descontos de até 70%, além de ofertas e condições especiais de pagamento. Segundo Wellington Oliveira, superintendente do empreendimento, a expectativa é de um crescimento de 20% em fluxo e vendas para este período. “O objetivo é proporcionar oportunidade aos consumidores de encontrar diversos produtos com descontos atrativos, além de aumentar o fluxo de visitação e as vendas em ações que se diferem das datas tradicionais do varejo”, comenta.

O RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy iniciaram o ano com o Mega Saldão de Ano Novo que segue até domingo (06) com descontos que variam de 30% a 70%. Diversos setores participam da campanha de liquidação, como eletroeletrônicos, material escolar, calçados, produtos esportivos, vestuário feminino e masculino, infantil, acessórios, serviços, utilidades do lar, óticas, entre outros. Algumas das marcas que estão participando da ação são Fast Shop, Nagem, Renner, Riachuelo, C&A, Sapataria Nova, BanBan Calçados, Cholet, Sonho Bianco, Tok Stok, entre outras.

Além dos centros comerciais, lojas individuais também estão promovendo campanhas. Uma delas é a Americanas. "A Liquidação" vai até a segunda (07) em unidades de todo o Brasil oferecendo descontos em diversos itens das categorias de eletroportáteis, áudio e vídeo, eletrodomésticos, games, informática e telefonia. O consumidor ainda terá condições especiais de parcelamento no cartão Lojas Americanas e nos demais cartões de crédito.

Supermercados

Os hiper e supermercados, que já comercializam mais do que simplesmente itens de alimentação e higiene básicos, também aderiram à onda de promoções. O Extra está com abatimentos nos preços de eletrônicos, eletrodomésticos, smartphones e até em produtos alimentares. A Liquidação Extra acontece em todas as lojas da rede também no e-commerce. Um dos destaque são os brinquedos, que estarão 40% mais baratos. As oferta valem somente até este sábado (05).

Nas lojas Carrefour a ação promete valores até 70% abaixo do normal em produtos dos setores eletro, bazar e têxtil, incluindo TVs, lavadoras, micro-ondas, fogões, smartphones, pneus e colchões infláveis. Valendo até este domingo (06), clientes do Cartão Carrefour contarão ainda com condições especiais de pagamento e parcelamento. Quem optar por comprar no site da rede, ganhará frete grátis nas compras acima de R$ 499 para produtos vendidos e entregues pela marca.

E-commerce

As lojas online não poderia ficar de fora da temporada de liquidação. O site da Americanas prolonga os descontos de até 60% até o dia 13 de janeiro, além de oferecer parcelamento especial com o cartão próprio da marca.

O Liquida Shoptime promete itens até 60% mais baratos no período de 3 a 13 de janeiro e mais 10% de abatimento em produtos selecionados que forem pagos com boleto bancário. Quem possui o Cartão Shoptime poderá parcelar as compras em até 20 vezes sem juros.

A loja Submarino segue o modelo de campanha das concorrentes e também oferece 60% de desconto até o dia 13 deste mês. Produtos comprados no cartão de crédito em parcela única ainda terão redução de mais 10% nos preços.