Temer vai discutir cessão onerosa com equipe de seu governo e próximo

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informou nesta tarde de quarta-feira, 28, que o presidente Michel Temer se reunirá com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e com os futuros ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para discutir a elaboração de uma medida provisória que viabilize a votação da cessão onerosa da Petrobras no Senado.

Questionado sobre qual é a posição do governo em relação ao tema Padilha afirmou apenas que há uma disposição da atual administração para fazer o que for possível "para facilitar para o próximo governo". Sobre a posição de Guardia, que já indicou ser contra a repartição de parte do bônus da cessão onerosa com Estados e municípios, Padilha disse que ele não é contra a divisão, mas sim, contra a forma como a questão foi proposta. "Ele tem uma forma que entende que pode ser feita e é isso que vai ser discutido também", disse.

A edição de uma medida provisória é parte de uma estratégia para viabilizar a votação da matéria no Senado ainda nesta quarta. Esta MP poderá destinar 20% do bônus da cessão onerosa para Estados e municípios. Ela seria uma saída para que o Senado não tenha que alterar o texto em votação, que não prevê a repartição fazendo com que ele tivesse que voltar para análise da Câmara.

A votação do projeto estava na pauta de terça-feira do Senado, mas o presidente da Casa, Eunício Oliveira (MDB-CE), deixou para esta quarta justamente para que houvesse mais tempo de negociação.

O impasse fez com que o senador Romero Jucá (MDB-RR) reassumisse a liderança do governo no Senado, que estava sob comando do senador Fernando Bezerra (MDB-PE).