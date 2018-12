Temer defende tratamento especial para militares na Previdência

O presidente Michel Temer defendeu, nesta quinta-feira, 13, que os militares continuem com um regime diferenciado de previdência. "As Forças Armadas, no contexto da Previdência, merecem um tratamento especial porque são tais as especificidades das Forças Armadas, das forças militares em geral, que há que haver, como deve haver, um tratamento sempre diferenciado sem violar o princípio da igualdade estabelecido no texto constitucional", disse o presidente, durante cerimônia de fim de ano com Marinha, Exército e Aeronáutica, em Brasília.

Temer apresentou uma proposta de reforma da Previdência, que não incluía militares. Ele chegou a prometer que, aprovada essa medida, apresentaria uma proposta específica para as Forças Armadas. O presidente, no entanto, não conseguiu aprovar a proposta no Congresso.