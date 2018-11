Telefônicas oferecem descontos em planos e aparelhos durante a Black Friday

A Black Friday, já consolidada no calendário brasileiro, também deverá chegar ao setor de tecnologia, com as principais operadoras listando ofertas que vão desde de vantagens em planos até descontos em novos aparelhos.

A Tim, por exemplo, de 20 a 30 de novembro, trará o iPhone 6S de 32GB por R$ 999 no plano TIM Black 10GB. O aparelho também estará disponível na loja digital. São 60% de desconto em relação ao preço normal, segundo a Tim. No site oficial, outros celulares estão listados com desconto.

A operadora ainda ressalta que as ofertas TIM Black e TIM Controle seguem vigentes ao longo de todo este mês.

Já a Vivo afirmou que está trazendo, desde a última sexta-feira (16), o Samsung Galaxy S8, de R$ 1.799,00, por R$ 1.099,00 no Plano no Plano Vivo Família 40GB + 40GB, que oferece ao cliente SMS e ligações ilimitadas para qualquer operadora em todo o Brasil, 40GB de internet e 40GB adicionais de internet para uso exclusivo dos apps YouTube, Spotify, Netflix, Vivo Música, Vivo Play, NBA e TIDAL.

O Samsung J6 deverá sair de R$ 599,00 por R$ 499,00 no Plano Vivo Família 30GB + 30GB. Durante a Black Friday, a Vivo afirmou que as promoções valem para smartphones e acessórios como o Headphone JBL T450BT, que sai por R$ 199,00. Durante todo o período, será possível, segundo a operadora parcelar as compras em até 21 vezes no cartão de crédito, sem juros. Mais detalhes podem ser conferidos na loja online da vivo.

A Oi está prometendo uma oferta inédita nesta Black Friday. Por R$ 99, a operadora oferece 50GB de internet, acesso ao Netflix, YouTube, Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram sem descontar da franquia e minutos de voz ilimitados.

Além disso, clientes que contratarem o serviço Oi Fibra com velocidade de internet a partir de 100 Mega receberão uma assinatura de Netflix nos três primeiros meses. Mais promoções podem ser analisadas no site oficial da Oi dedicado à Black Friday.