SINE/IDT de Aldeota e Centro do Trabalhador Autônomo mudam de endereço

Os trabalhadores que necessitarem dos serviços oferecidos pela Unidade do SINE/IDT da Aldeota e Centro do Trabalhador Autônomo (CTA) a partir da próxima segunda-feira (3) deverão se dirigir ao endereço Rua Valdetário Mota, s/n – Papicu (próximo ao terminal de ônibus do Papicu), onde o Sine/IDT da Aldeota e o Centro do Trabalhador Autônomo passam a funcionar.

A mudança, segundo a instituição, vai proporcionar uma melhoria na qualidade do atendimento, com mais espaço disponível para receber o trabalhador.

No local, serão prestados serviços de cadastramento, captação e encaminhamento a vagas de trabalho, atendimento a trabalhadores com deficiência, habilitação para o seguro-desemprego, além de oficinas e cursos de capacitação profissional.

No espaço também funcionará a central de captação de solicitação de serviços do CTA, onde os trabalhadores autônomos deverão receber suas cartas de encaminhamento.