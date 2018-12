Shoppings de Fortaleza esperam abrir mais de cem lojas em 2019

Os shoppings da Capital estão empenhados em atrair novas lojas para o público cearenses. Mais de uma centena de novas operações serão inauguradas nos próximos meses nos shoppings de Fortaleza.

O OFF Outlet Fashion vai inaugurar cinco novas lojas, entre elas a primeira unidade da Mizuno no Ceará, ainda em dezembro. Também está prevista para este mês a inaguração da Hering, com a novidade de venda de roupas no peso, além da Aramis, Aleatory e Sunglass Hut. Para o próximo ano, há negociação de duas novas operações para inaugurar ainda no primeiro trimestre.

Além das duas novas lojas abertas neste mês (Ganz e My Things), o North Shopping Fortaleza vai inaugurar ainda neste ano uma operação da Bluemango e, em 2019, das marcas Sonho dos Pés, Smart Eletro e Leão 1918.

O RioMar Kennedy, por sua vez, tem como meta abrir 30 novas operações no próximo ano, entre 20 lojas e 10 quiosques. Já estão confirmadas para o próximo ano unidades do Kina do Feijão, Livraria Nobel, Laser Clínica, Tim, Clube 99, Blinclass, Imune Vacinas e Handara.

O Shopping Del Paseo, que inaugurou no segundo semestre deste ano lojas do Mercadinho São Luiz, Divino fogão, Oficina do Cheesecake, D´noite, Mirror, Loucos por coxinha e Abiti Larghi, prevê para a primeira quinzena deste mês novas operações das marcas Amavia, L´occitane e Puro Malte. Para o primeiro trimestre de 2019, o shopping contará com a ampliação da Extrafarma e a inauguração da Sobrancelhas Design.

Já no North Shopping Jóquei estão previstas para este mês novas lojas da Tim, Handara, Amávia, Leve Grãos e Espaço Laser, além de uma expansão da Alô Bijoux. Para janeiro, o empreendimento contará com uma nova operação da Hot'N Tender.

Acrescentando o mix de operações do Shopping Parangaba, foram inauguradas em 2018 mais de 30 operações. Recentemente foram abertas as lojas Palooza, Puro Açaí, Top Móveis, Sonho de Biju, San Michel Baby e Clube Melissa. Ainda em 2018, serão inauguradas as marcas Liv Saúde e Ice Bode.

Para 2019, o shopping vai abrir unidades da Casas Bahia, Bello Pastel, LIV Clínica, expansão do Burger King, Ortobom, Alecrim Presentes, Usaflex, RG Móveis, Espaço Laser e Pizza Creck. Ao longo do ano, a previsão é de mais 30 novas operações.

O RioMar Fortaleza prevê 60 novas operações no próximo ano, das quais 40 lojas e 20 quiosques. Já estão confirmadas unidades do Hard Rock Café, KFC, Amor em Pedaços, Samsonite, Paris 6, Casa do Pão de queijo, Mandala, Preçolândia e Jeronimo.

No Via Sul Shopping, serão inauguradas nos próximos meses unidades do Espaço Laser, Óticas Boris, Plucky, Sonho dos Pés e Sonho de Bijoux. O empreendimento inaugurou recentemente uma operação do Quiosque Bom Jardim.

Neste ano, o Grand Shopping ampliou o mix de lojas com a chegada de marcas como Pizza Crek, Samsumg, Handara, CVC, Fortaleza Esporte Clube, Mundo Verde, Burguer King, Lug's, RG Móveis, Marilua, Loucos Por Coxinha, Mini Kalzone, Coffee Time e Bebêtenkitê, dentre outras, além da inauguração do posto de atendimento ao cidadão da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin).

Entre o fim deste ano e o início de de 2019, será inaugurada a sede da UniAteneu e da empresa Odontok.