Setor supermercadista registra crescimento de 1,97% no acumulado das vendas

O setor supermercadista acumula alta real de 1,97% (janeiro a novembro) em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Índice Nacional de Vendas, da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), apurado pelo Departamento de Economia e Pesquisa.

Em novembro, as vendas do setor em valores reais, deflacionadas pelo IPCA/IBGE, cresceram 5,36% na comparação com o mês de outubro, e 3,33% em relação ao mesmo mês do ano de 2017.

Para o presidente da ABRAS, João Sanzovo Neto, o crescimento das vendas de novembro em relação a outubro é devido à sazonalidade das festas de final de ano, impactada também pelas compras da Black Friday. Já para o acumulado do ano, ele destaca que o resultado deverá ser inferior ao esperado pela entidade.

"No início de 2018 a perspectiva da ABRAS era de que as vendas atingissem um crescimento de 3%, essa estimativa foi revisada em julho para 2,53%. Mas, os últimos sete meses registraram uma estabilidade em torno de 2% em nossos resultados, e acreditamos que deveremos fechar o ano com alta em torno deste número. Mesmo assim, um resultado positivo sempre é bom, e será acima do PIB, que de acordo com as últimas projeções do mercado financeiro deverá encerrar o ano em torno de 1,3%", destaca

Cesta

Em novembro, a cesta de produtos Abrasmercado registrou queda de 0,52%, passando de R$ 463,88 para R$ 461,48. Comparado a novembro de 2017, caiu 3,81%, quando era R$ 444,54.

Os produtos que apresentaram as maiores quedas nos preços no mês diante de outubro foram: leite longa vida (-9,65%), xampu (-5,61), arroz (-4,41%), pernil (4,01%) e queijo mussarela (-3,25%). As maiores altas foram registradas nos itens: cebola (42,28%), batata (23,48%), tomate (12,79%), refrigerante pet (2,04%) e farinha de trigo (1,77%).

No mês de novembro, quase todas as regiões brasileiras apresentaram queda no preço da cesta Abrasmercado, exceto a Região Nordeste, que registrou alta de 1,93%, chegando a R$ 413,81 ante R$ 405,97 registrados em outubro, resultado impulsionado por Recife (3,36%) e João Pessoa (2,14%).

Mas, ainda assim, o Nordeste é a região com a cesta mais barata do País. A mais cara pertence ao Sul, por R$ 509,62, seguido do Norte com R$ 498,61.

A cesta é pesquisada pela GfK e analisada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS. Ela é composta por 35 produtos mais consumidos nos supermercados: alimentos, incluindo cerveja e refrigerante, higiene, beleza e limpeza doméstica.