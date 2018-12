Servidores municipais de Fortaleza terão reajuste de 3,71% para 2019

Em reunião da Mesa Central de Negociação Permanente nesta segunda-feira (17), os dirigentes do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza (Sindifort) e outras entidades sindicais garantiram um reajuste de 3,71% aos servidores do Município, o que deve repor a inflação projetada para 2018, além de um acréscimo no auxílio alimentação. O reajuste terá efeito imediato e já constará na folha dos servidores municipais a partir de janeiro de 2019.

Os dirigentes do Sindifort Nascelia Silva, Eriston Ferreira e Anderson Ribeiro levaram para a mesa a proposta de reajuste de 10,11%, percentual aprovado em Assembleia Geral no último sábado (15) para repor o reajuste não concedido pela prefeitura em 2017.

"Porém, diante das sinalizações da gestão, o Sindifort defendeu pelo menos o arredondamento do percentual de reposição da inflação para 4%, o que não foi acatado pela equipe do prefeito Roberto Cláudio. A gestão justificou que os pacotes econômicos nacionais ainda indefinidos para 2019, sobretudo em decorrência da Reforma da Previdência e da Reforma Tributária, impedem a concessão de um reajuste acima da inflação", informou o Sindicato.

Eriston Ferreira, vice-presidente do Sindifort, considera que, neste primeiro momento, foi fundamental garantir pelo menos a reposição da inflação e o acréscimo no auxílio alimentação para que os servidores não fossem ainda mais penalizados.

"Mesmo com o reajuste de 3,71% para reposição da inflação, nós do Sindifort reafirmamos que não abriremos mão das nossas perdas salariais acumuladas. Sobre isso, a gestão tem se mostrado aberta para negociá-las futuramente", afirma o dirigente da entidade. Uma nova reunião da Mesa Central está agendada para o dia 24 de janeiro, onde serão negociados diversos outros pontos apresentados pelo Sindifort, como a licença prêmio, a garantia de aposentadoria plena dos servidores e a realização de novos concursos públicos.

Ainda dentro das pautas levadas pelo Sindifort, o prefeito reafirmou que iria assegurar o cumprimento dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), a execução das ações judiciais dos anuênios e a implementação das promoções e progressões dos servidores. Além disso, a gestão se comprometeu a cumprir os pisos nacionais da educação, dos ACS e ACE's, e assegurou o pagamento da gratificação de 20% para servidores de nível médio da Atenção Primária à Saúde com jornada de 40h semanais (Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Higiene Dental).

As pautas serão encaminhadas à Câmara Municipal já nesta terça-feira (18) para serem implementadas também a partir de janeiro de 2019.