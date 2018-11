Sebrae promove Festival Caminhos do Maciço em Pacoti

Flores, sabores, sons e cultura. Esse será o tom do Festival “Caminhos do Maciço”, que promete movimentar o município de Pacoti, cidade a 103 quilômetros de Fortaleza. O evento, promovido pelo Sebrae Ceará, pretende levar os visitantes a descobrir os encantos do município, através de um verdadeiro tour pelos sentidos.

A beleza e perfume da flora local, aliados aos sons do melhor da música popular brasileira e a riqueza gastronômica, em especial o café produzido na região, serão os destaques destes três dias de experiências e vivências na princesinha da serra.

Durante o festival, o polo de lazer da cidade se transformará em um grande jardim, reunindo mais de 50 expositores de flores, artesanato e alimentos. Na programação do evento, diversas oficinas e atividades ligadas a áreas de decoração, paisagismo, jardinagem, música, gastronomia, turismo e meio ambiente. A produção agroartesanal da região também estará presente na Tenda da Agricultura Familiar.

Rota Verde do Café

Pacoti, que fica a 85 km de Fortaleza, é um dos integrantes da Rota Verde do Café. O roteiro turístico, que também envolve os municípios de Baturité, Guaramiranga e Mulungu, busca aproveitar a tradição cafeeira do Maciço de Baturité e os equipamentos disponíveis nos quatro municípios para agregar ainda mais valor à oferta turística local, contribuindo para o aumento do fluxo de visitantes e do tempo de permanência na região.

SERVIÇO

Festival Caminhos do Maciço

Data: 29 de novembro a 1 de dezembro

Local: Polo de Lazer de Pacoti