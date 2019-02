SDE quer agricultura transformadora

Berlim (Alemanha) - Sílvio Carlos Ribeiro, futuro secretário executivo de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, está em Berlim, participando, mais uma vez, da Fruit Logistica. Ontem, ele passou o dia em conversa com os empresários da fruticultura cearense, aos quais transmitiu a informação de que na próxima segunda-feira, 11, será desligado da Diretoria de Agronegócio da Adece e nomeado para o novo cargo, a que chegará por convite do titular da SDE, Maia Júnior. Doutor em irrigação, Sílvio Carlos Ribeiro disse ao presidente da Abrafrutas, Luiz Roberto Barcelos, que o governador Camilo Santana e o secretário Maia Júnior pretendem, nos próximos quatro anos, desenvolver no Ceará "uma agricultura transformadora baseada em experiências internacionais". Essa experiência, Sílvio obteve na Espanha, Chile, Itália, França e Califórnia. Sua presença na Fruit Logistica tem o objetivo de atrair investimentos para o Ceará e apoiar os empresários da fruticultura. A SDE, por meio de sua coligada Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, instalou um estande próprio na feira, onde ele e Raul Viana, diretor da CIPP S/A, têm feito reuniões com usuários do Porto do Pecém e com dirigentes das companhias de navegação que têm linhas ligando os portos cearenses aos da Europa, Estados Unidos e Ásia.

Doce mel

Maior empresa de distribuição de frutas do País, sediada na Paraíba e com Centro de Distribuição em Fortaleza, a Doce Mel enfrenta um problema que já foi mais grave - o da segurança. Os ataques das facções criminosas chegaram à vizinhança do seu CD no IV Anel Viário, mas a presença ostensiva da Polícia devolveu a tranquilidade às dezenas de funcionários cearenses da empresa. Seu sócio e diretor Roberto Cavalcante Júnior, que está em Berlim expondo as frutas que produz no interior paraibano, é um amigo dos fruticultores e dos supermercadistas do Ceará.

Pecém

No estande da CIPP S/A na Fruit Logistica, colhe-se a notícia de que, em 2018, o Porto do Pecém embarcou para o exterior 92.108 toneladas de diferentes frutas. Os melões foram a maioria e os destinos principais foram o Reino Unido, a Holanda e os Estados Unidos, nesta ordem.

Itaueira

Ontem, os irmãos e sócios José Luiz, Carlos e Tom Prado e o tio e também sócio José Roberto visitaram estandes de produtores de pimentões coloridos e de fornecedores de suas sementes. A Itaueira nada revela sobre essas sementes.

Barragens

Hoje, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) faz debate sobre a segurança das barragens do Ceará. Engenheiros do Dnocs, que construíram e administram a maioria delas, estarão presentes. Os da Cogerh, também.

Frete livre

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, reuniu-se com a Frente Parlamentar da Agropecuária. Prioridade: o tabelamento do frete rodoviário. Maia quer o frete livre.