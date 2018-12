Santander realiza leilão com oito imóveis no Ceará; descontos vão até 44%

Oito imóveis no Ceará foram listados no Feirão de Natal do Banco Santader, com descontos que chegam a até 44% do valor total. As casas e apartamentos ofertados estarão disponíveis até o dia 18 dezembro, às 14h, e estão avaliadas entre R$ 53 mil e R$ 750 mil.

Segundo o Santander, todas as propriedades terão opções de compra facilitadas, como o início do pagamento previsto para fevereiro de 2019 e com financiamento em até 420 meses. Além disso, o banco afirma que há 10% de desconto para pagamento à vista e os débitos de condomínio e IPTU já vêm quitados.

Os leilões serão aberto para qualquer pessoa que deseje fazer uma oferta. Contudo, será necessário entrar no site do evento, criar um login e senha antes de habilitar a possibilidade de realizar lances. O acompanhamento do certame também poderá ser feito pela internet.

Entre os imóveis no Ceará estão uma casa em Aquiraz, avaliada em R$ 266.400,00. Segundo o Santander o desconto para essa propriedade é de 44%. Um apartamento no cambeba, marcado em R$ 189 mil, também está anunciado. O desconto seria de 27%.

A lista completa pode ser conferida pelo site oficial do leilão, filtrando a busca pelo Estado. (site: https://santander.resale.com.br/)