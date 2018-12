Safra cearense deve crescer 21,8% neste ano, na comparação com 2017

O novo prognóstico do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que a safra do Ceará cresceu 21,8% neste ano em relação a 2017.

De acordo com o IBGE, em 2018 a safra cearense atingiu 643.341 toneladas, enquanto que no ano passado o volume foi de 528.071 toneladas. O destaque ficou com algodão herbáceo, com variação positiva de 152,6%, passando de 485 toneladas para 1,2 mil toneladas neste ano.

"Houve ampliação na expectativa da estimativa de produção em 24 produtos: macaxeira de sequeiro, macaxeira irrigada, arroz de sequeiro, fava, feijão de arranca 1ª safra(Phaseolus), milho espiga, batata-doce irrigada, melancia irrigada, mandioca de sequeiro, acerola, abacate, ata sequeiro (pinha), banana sequeiro, ata irrigada (pinha), café arabica (em grão), castanha-de-caju (comum), castanha-de-caju (anão), coco-da-baía (água), manga sequeiro, maracujá, palma forrageira irrigada, palma forrageira de sequeiro, tangerina irrigada e uva", informou o órgão.

Do grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, 12 produtos apresentaram elevação na expectativa de produção o arroz de sequeiro, feijão de arranca 1ª safra (Phaseolus) e fava.

"Apresentaram redução na expectativa de produção o feijão-de-corda 1ª safra (Vigna), feijão-de-corda 2ª safra (Vigna), milho de sequeiro, milho irrigado, algodão herbáceo de sequeiro e mamona".