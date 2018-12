Roupas são a principal opção de presente neste Natal

O varejo de moda terá um maior destaque neste Natal. Segundo pesquisa do Mercado Livre encomendada ao Ibope Conecta, sobre o comportamento do consumidor para a data, a categoria de roupas ocupa a primeira colocação no ranking dos itens mais considerados para compra. Na sequência, surgem calçados e produtos de beleza.

O levantamento também identificou que o consumo estará aquecido neste Natal: 86% pretendem presentear na data, sendo que a maioria (38%) intenciona presentear quatro pessoas ou mais. O levantamento foi feito com mil pessoas entre os dias 19 a 26 de novembro, e ouviu participantes de ambos os sexos, maiores de 16 anos e pertencentes às classes A, B e C, de todas as regiões do País.

Os presentes mais considerados:

Roupas: 26%

Calçados: 11%

Produtos de beleza: 11%

Jogos de tabuleiro e brinquedos: 7%

Smartphone: 6%

Presente divertido: 5%

Livros: 5%

Acessórios de moda: 4%

Artigos eletrônicos e eletroeletrônicos: 4%

Artigos Esportivos: 3%

Flores e chocolates: 3%

Utensílios domésticos: 3%

Outros: 12% (como tablets, eletrodomésticos jóias, bicicletas e videogames)

Para a diretora de Marketplace do Mercado Livre, Cristina Farjallat, a expectativa para a data é positiva.

“A pesquisa indica que o consumidor está se programando para as compras de Natal, inclusive em termos de variedade já que muitos pretendem comprar quatro ou mais presentes. Podemos esperar um Natal aquecido para o varejo, tanto no meio físico, quanto no digital, e com tíquete médio mais elevado do que no ano passado. É o momento dos varejistas se prepararem para a demanda”.

A pesquisa revelou que os consumidores irão gastar uma média de R$ 300 por presente, e a média de gastos geral será 10% maior neste ano – R$ 481 – do que em relação ao ano passado, em que os participantes declararam ter gasto R$ 441.