Roteiro de ônibus de dois andares terá 18 pontos de parada em Fortaleza

O Fortaleza Bus, ônibus modelo double-deck, de dois andares, passou a operar nesta quinta-feira (15), feriado de Proclamação da República. O projeto é uma parceria público-privada que visa a fortalecer o turismo da Capital cearense com um coletivo que passa pelos principais pontos turísticos da cidade, num percurso de 30 quilômetros.

O ticket custa R$ 65 (idosos e crianças terão tarifa de R$ 50) e pode ser adquirido no próprio ônibus, em hotéis cadastrados, ou através do site fortalezabus.com.br. Com o bilhete, o passageiro tem direito a uma passagem com duração de uso de até 24 horas.

O itinerário passará por praias, shoppings e praças, com 18 pontos de parada obrigatória, como Praça do Ferreira, Dragão do Mar e Parque do Cocó. Dentro do coletivo, um guia eletrônico informará sobre os pontos turísticos, em até quatro idiomas. O ônibus tem capacidade para até 67 pessoas.

“Queremos que o turista, ao visitar Fortaleza, não perca nenhum ponto turístico. Para isso, contamos com o Fortaleza Bus. O projeto vai permitir que o visitante conheça a história da nossa cidade, algo que consideramos muito importante”, explicou o prefeito Roberto Cláudio durante a inauguração do veículo.

Para a Secretaria Municipal de Turismo (Setfor), a iniciativa vai aproximar o turista do fortalezense. “Estamos otimistas. Temos certeza que o Fortaleza Bus obterá êxito, e quem sabe, poderemos até ampliar", afirmou Régis Medeiros, titular da Pasta.