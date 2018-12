RioMar prevê 90 novas lojas em 2019 para shoppings no CE

O grupo responsável pelos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy tem como meta captar 90 novas operações para lojas e quiosques de ambos empreendimentos no próximo ano.

O vice-presidente de Operações do grupo JCPM, Marcelo Tavares Filho, prevê a chegada de 40 novas lojas e 20 novos quiosques no shopping do Papicu, além de 20 lojas e 10 quiosques no empreendimento no Presidente Kennedy.

Entre as marcas já confirmadas que passarão a operar no RioMar Fortaleza no próximo ano estão Hard Rock Café, KFC, Amor em Pedaços, Samsonite, Paris 6, Casa do Pão de Queijo, Mandala, Preçolandia e Jeronimo, esta última do mesmo grupo da rede de restaurantes Madero.

Já no RioMar Kennedy, estão previstas novas operações da Kina do Feijão, Livraria Nobel, Laser Clínica, Tim, Clube 99, Blinclass, Imune Vacinas e Handara.

Com o investimento total de R$ 1,3 bilhão desde 2012 na construção dos dois shoppings na Capital, a ideia do grupo agora é de consolidar os empreendimentos. “Focar mais na qualificação, no mix de lojas, nas oportunidades de mercado que vão surgir.

Há empresas de fora querendo voltar ao Brasil, algumas do Sudeste querendo expandir para o Nordeste. Estamos monitorando, mas ainda não há nada de concreto”, aponta Tavares.

Balanço

Neste ano, 35 lojas e 26 quiosques foram abertos no RioMar Fortaleza, que possui hoje 384 operações. Já no RioMar Kennedy foram 20 novas lojas e 8 quiosques inaugurados em 2018 - 149 operações ao todo. Questionado se o grupo pensa em interiorização, Tavares nega qualquer iniciativa nesse sentido, reafirmando o foco nos dois empreendimentos já existentes no Estado.