Rendimento médio do cearense foi de R$ 1,4 mil

O rendimento médio do trabalhador cearense no segundo trimestre deste ano foi de R$ 1.425. O resultado é o melhor desde o terceiro trimestre de 2013, quando foi registrado um rendimento médio de R$ 1.445.

A conclusão foi publicada nesta terça-feira (18) pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), em documento intitulado Mercado de Trabalho em Foco. Os dados foram baseados nos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatística (IBGE).

Além disso, o resultado é 7% mais elevado do que no segundo trimestre de 2012 (R$ 1.330) e 5% mais alto do que no segundo trimestre do ano passado (R$ 1.358).

Idade

Ainda de acordo com o IDT, o rendimento do trabalhador cearense na faixa de idade acima de 60 anos (R$ 1.628) é 3,5 mais elevada do que os empregados entre 14 e 17 anos (R$ 466). À medida que se avança na idade os rendimentos ficam maiores. Na faixa de 18 a 24 anos, os trabalhadores possuem ganhos médios de R$ 837, de 25 a 39 anos (R$ 1.416) e de 40 a 59 anos (R$ 1.626).