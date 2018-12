Renda média entre mais pobres sobe 9,5% em Fortaleza

Em 2017, a parcela dos 40% mais pobres no Ceará, apresentaram uma renda per capita de R$ 230, ficando no mesmo patamar observado em 2016. Já em Fortaleza, houve avanço de 9,5% nessa parcela da população, com os rencimento passando de R$ 356 para R$ 390.

No mesmo período, o pendimento real efetivo per capita médio dos arranjos residentes em domicílios particupales em todo o Brasil registrou queda de 3,0% em relação ao ano passado, ficando em (R$ 376). Já no Nordeste, a renda média dos 40% mais pobres caiu 5,1% de 2016 para 2017, passando de R$ 233 para R$ 221.

Mais ricos

Considerando os 10% mais ricos no Estado, a renda média per capita, segundo dados do Síntese de Indicadores Sociais (SIS) do IBGE, foi de R$ 4.435 em 2017, 1,1% superior à observada em 2016. Em Fortaleza, o valor no ano passado foi de R$ 7.876, o que representou uma queda de 2,0% ante a renda média de 2016.

No Brasil, a renda média dos mais ricos subiu 0,9%, ficando em R$ 6.629, enquanto no Nordeste foi de R$ 4.544, alta de 5,6% ante 2016.