Redução média de 63,3% no seguro DPVAT vale para qualquer data de pagamento

A redução no valor do DPVAT vale para todo o ano de 2019 no país, segundo a seguradora Líder, que administra o seguro. Uma mensagem falsa que circula em redes sociais alerta que esta quarta-feira (2) é o único dia de pagamento do valor com desconto, porém, a redução não tem período determinado de vigência. Tanto faz pagar nesta quarta ou no fim do mês, por exemplo, o valor será o mesmo. Quem pagou R$ 41,40 em 2018, neste ano, vai desembolsar R$ 12,00.

De acordo com a seguradora Líder, não se trata de um desconto, e sim de uma redução que já havia sido anunciada no fim ano passado, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão que define os valores do seguro válidos para todo o Brasil.

Confira a redução no valor do seguro:

Automóveis particulares: de R$ 41,40 (2018) para R$ 12,00 (2019), redução de 71%;

Táxis e carros de aluguel: de R$ 41,40 (2018) para R$ 12,00 (2019), redução de 71%;

Ônibus, micro-ônibus e lotação com cobrança de frete: de R$ 160,05 (2018) para R$ 33,61, redução de 79%;

Micro-ônibus com cobrança de frete, mas com lotação não superior a dez passageiros, e ônibus, micro-ônibus e lotações sem cobrança de frete: R$ 99,24 (2018) para R$ 20,84, redução de 79%;

Ciclomotores (cinquentinhas): R$ 53,24 (2018) para R$ 15,43 ( 2019), redução de 71%;

Motocicletas e motonetas: R$ 180,65 (2018) para R$ 80,11, redução de 56%;

Máquinas de terraplanagem, tratores de pneus com reboques acoplados, caminhões ou veículos "pick-up", reboques e semirreboques: de R$ 43,33 (2018) para R$ 12,56 (2019), redução de 71%.



O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) informou nesta quarta-feira que o pagamento do DPVAT pode ser feito junto com o licenciamento. Já a Líder informa que o calendário de pagamento no Ceará ainda não foi divulgado. Um acordo intermediado pelo Ministério Público Federal (MPF) permitiu que em 2018 os proprietários pagassem junto com o licenciamento.

A redução do DPVAT foi possível devido ao montante de recursos acumulados em reservas técnicas superior às necessidade atuariais do seguro.