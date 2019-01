Projeto de linha liberal é o tema principal de Bolsonaro em Davos

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (21) em Davos, na Suíça, que o discurso que vai fazer hoje (22) no Fórum Econômico Mundial será "objetivo, curto e direto" e vai abordar a necessidade de se fazer comércio "sem viés ideológico". O projeto liberal será seu cartão de visitas no Fórum.

"Tocaremos nestes pontos que eu falei aqui. O discurso foi feito e corrigido, por assim dizer, por vários ministros", afirmou o presidente, em uma rápida conversa com a imprensa. "Estamos querendo mostrar que o Brasil mudou. O nosso objetivo é apresentar o novo Brasil que chega com o nosso Governo".

O presidente disse que o Brasil está tomando medidas para que o mundo "restabeleça confiança em nós" e para que os negócios "voltem a florescer sem viés ideológico".

Bolsonaro afirmou também que a questão das privatizações tem sido debatida com o ministro da Economia, Paulo Guedes. "Tenho certeza que faremos boas privatizações", disse. Ele disse ainda que a ideia é ampliar o comércio do Brasil com outros países, especialmente pela questão do agronegócio.

Interesse europeu

O Governo brasileiro vai retomar o diálogo comercial com a Europa. Nesta semana, em Davos, o chanceler Ernesto Araújo vai aproveitar a presença da Comissária de Comércio da UE, Cecilia Malmström, para debater a agenda bilateral.

Na pauta, porém, não estará apenas a ideia de expandir o comércio. Mas também o potencial de crise aberto diante da decisão de Bruxelas de impor sobretaxas ao aço brasileiro. O encontro vai ser realizado a pedido dos europeus, que querem conhecer o novo interlocutor e saber se ainda existe interesse em um acordo entre Mercosul e UE.

Sem entrevistas

Jornalistas de vários países têm questionado a imprensa brasileira sobre o motivo pelo qual o presidente não dará a tradicional entrevista coletiva que costumam conceder chefes de Estado quando participam do Fórum Econômico Mundial. O presidente empossado em 1º de janeiro faz da participação no evento voltado para a elite financeira nos Alpes suíços sua primeira aparição internacional. Davos será, portanto, uma vitrine de Bolsonaro para o mundo.

