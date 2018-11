Produção do setor têxtil cearense cresce 1,5% de janeiro a setembro

De janeiro a setembro deste ano, a produção do setor têxtil no Ceará apresentou crescimento de 1,5% enquando o setor de confecção registrou queda de 5,2%, na comparação com o mesmo período de 2017.

Segundo dados da Abit, o saldo de empregos para o setor foi de geração de 963 postos de trabalho.

No período, o setor têxtil e de confecções exportou US$ 32,7 milhões e importou US$ 101 milhões.

Nordeste

Considerando os nove estado sda região Nordeste, a produção industrial do setor têxtil registrou queda de 5,2% enquanto o de confecções apresentou alta de 1,2%.

Ao todo, os setores exportaram US$ 142,5 milhões e importaram US$ 388,7 milhões.