Primeiro mês de operação do Fortaleza Bus soma 300 turistas a bordo

Em quase trinta dias de operação, o balanço é positivo do Fortaleza Bus circulando pela capital cearense desde o dia 15 de novembro. É o que afirma Lucas Benzota, sócio da Filuca, empresa responsável por operar a rota do ônibus turístico na cidade.

"A gente teve um número relativamente bom de turistas passeando pela cidade. Foram mais ou menos 300 pessoas utilizando o Fortaleza Bus. A partir da alta estação, a gente sabe que esse número vai aumentar bastante", destaca.

Em Salvador, por exemplo, onde o projeto já está instalado há 11 anos, atingem uma média de 4,5 mil a 5 mil de turistas por mês durante a alta estação. "O trade já conhece bastante o produto, isso facilita. São seis ônibus, uma rota, com pontos de interesses nos extremos. São aproximadamente 80 km de rota e segue o mesmo conceito de Fortaleza. O valor, até pela própria dimensão do roteiro, hoje está R$70,00 o ticket adulto para um dia", completa.

Modelo

A proposta do projeto é não ser um city tour e, sim, uma ferramenta para o turista conhecer os principais pontos turística da cidade visitada. "Quando a pessoa compra o ticket, o qual vai valer por 24h ou 48h, ela adquire um dia ou dois de utilização desse transporte turístico, o que permite embarcar e desembarcar em qualquer ponto de parada durante o roteiro", ressalta.

Assim, o visitante pode começar, por exemplo, o seu roteiro saindo da Beira Mar para aproveitar o mar na Praia do Futuro, seguir à tarde para compras de artesanato no Estoril ou Mercado Central e finalizar o passeio com um pôr-do-sol no Estoril, tudo com um único ticket.

Lembrando que o ônibus circula de segunda-feira a sábado, não operando aos feriados.

Ele parte às 9h da primeira parada, na Praça do Ferreira e tem o seu funcionamento finalizado às 18h. Ao todo, dois ônibus operam em uma extensão de 30km, fazendo ao todo 12 paradas. A frequência prevista é um ônibus a cada 30 minutos.

"Para essa operação inicial dois ônibus são suficientes, mas estamos monitorando a ocupação e assim que a gente observar que a demanda vem crescendo e está superior aos equipamentos instalados, a gente pode adicionar novos ônibus", acrescenta Lucas.

O preço por um dia para adulto é R$ 65,00 e para dois dias é R$ 90,00.

Confira abaixo as paradas do trajeto:

Mapa do Fortaleza Bus

PRAÇA DO FERREIRA

Primeiro horário de saída: 9h

Último horário de saída: 16h

DRAGÃO DO MAR

Primeiro horário de saída: 9h10

Último horário de saída: 16h10

ESPIGÃO RUI BARBOSA

Primeiro horário de saída: 9h15

Último horário de saída: 16h15

FEIRINHA DA BEIRA MAR

Primeiro horário de saída: 9h20

Último horário de saída: 16h20

MERCADO DOS PEIXES

Primeiro horário de saída: 9h25

Último horário de saída: 16h25

PRAIA DO FUTURO

Primeiro horário de saída: 9h35

Último horário de saída: 16h35

RIO MAR FORTALEZA

Primeiro horário de saída: 9h

Último horário de saída: 16h45

PARQUE DO COCÓ

Primeiro horário de saída: 9h55

Último horário de saída: 16h55

AVENIDA DOM LUÍS

Primeiro horário de saída: 10h

Último horário de saída: 17h

PRAÇA PORTUGAL

Primeiro horário de saída: 10:05

Último horário de saída: 17h05

ESTORIL

Primeiro horário de saída: 10h15

Último horário de saída: 17h15

MERCADO CENTRAL

Primeiro horário de saída: 10:20

Último horário de saída: 17h20