Presença de televisores nos lares cearenses cresce para 74,3%

Os aparelhos televisores ampliaram presença nos domicílios cearenses em 2017. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a proporção de lares nos quais a família usufruía do aparelho no ano passado ficou em 74,3%, sendo 35,6% desse total TVs somente com conversor para transmissão do sinal digital aberto.

O dado corresponde a 2,072 milhões de lares no Estado. Em 2016, 60% das casas no Ceará (1,647 milhão) possuíam televisão, das quais 25,3% tinham TV somente com conversor para sinal digital aberto.

O serviço de TV por assinatura estava presente em 17,8% dos lares em 2017. Em 2016, o dado era de 18,1%. A antena parabólica, por sua vez, foi verificada em 45,8% das casas em 2017 contra 46,8% no ano de 2016.