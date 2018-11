Prefeitura vai pagar segunda parcela do 13º salário dos servidores em 20 de dezembro

A Prefeitura de Fortaleza confirma o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores no dia 20 de dezembro. O depósito é equivalente a 60% da gratificação e representa a soma de R$ 180,755 milhões.

Somando as folhas de novembro, pagas em 1º de dezembro, e a de dezembro, paga em 1º de janeiro, ambas estimadas em cerca de R$ 283 milhões, serão aproximadamente R$ 745 milhões injetados na economia em 30 dias.

No total, serão beneficiados 49.749 mil servidores, entre ativos e inativos, e 3.216 pensionistas.

A primeira parcela do 13º salário, equivalente a 40%, foi paga no dia 18 de junho, num total de R$ 85,6 milhões. Somando as duas parcelas, a Prefeitura de Fortaleza desembolsa um total de R$ 266,3 milhões.