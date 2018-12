Preços dos produtos da ceia natalina sobem até 66%; confira os preços

Com a chegada das festividades de fim de ano, os alimentos natalinos, em especial as oleaginosas e as frutas secas tornam-se as vedetes da temporada. Um levantamento da Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE) apontou que na lista de frutas secas o damasco seco turco teve redução de 62,50% em dezembro deste ano, na comparação com igual período de 2017, passando de R$ 80 para R$ 30 o quilo (kg). Já a maior alta foi a uva passa branca (66,67%), que registrou elevação de R$ 15 para R$ 25 o kg.

No grupo das oleaginosas que tiveram maior redução nos seus preços foram a castanha do Pará (33,33%), passando de R$ 120 para R$ 80 o kg e a avelã sem casca (14,29%), caindo de R$ 70 para R$ 60 o kg. Já a que teve maior aumento foi a amêndoa sem casca (6,67%), passando de R$ 75 para R$ 80 o kg.

Na lista de frutas secas, além do damasco seco turco, o preço da tâmara seca caiu 50%, hoje comercializada a R$ 25. Já a uva passa saiu de R$ 11 para R$ 12 o kg, alta de 9,09%.

Também presentes nas mesas natalinas, algumas frutas frescas apresentam queda nos seus preços. É o caso, por exemplo, da nêspera (33,33%), que caiu de R$ 45 para R$ 30, do pêssego nacional (23,08%), de R$ 13 para R$ 10 o kg e da cereja (16,67%), caindo de R$ 60 para R$ 50 o kg. A uva red glob caiu 9,09%, com preço baixando de R$ 11 para R$ 10 o kg.

E entre as frutas frescas que tiveram os preços elevados estão o morango (35%), saltando de R$ 20 para R$ 27 a caixa com 1,2 kg, a ameixa fresca (30%), passando de R$ 10 para R$ 13 o kg, a maça importada e a pêra portuguesa (14,29%), saltando de R$ 7 para R$ 8 o kg, além da uva benitak (5,26%), saltando de R$ 4,75 para R$ 5 o kg.