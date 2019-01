Preço médio de venda de imóveis em Fortaleza cai 2,25% em 2018; m² custa R$ 5,7 mil

O preço médio de venda de imóveis residenciais em Fortaleza caiu 2,25% em 2018. Segundo o índice FipeZap, é a terceira maior queda do País, atrás apenas de dos preços de Niterói (-4,06%) e Rio de Janeiro (-3,59%). Nos últimos dois meses do ano passado, os valores de venda já sinalizavam variações negativas de 0,20%, em novembro, e 0,21%, em dezembro.

O preço médio dos imóveis por metro quadrado na Capital custava R$ 5.778, o segundo mais caro do Nordeste, atrás dos valores de Recife (R$ 5.895). No País, o Rio de Janeiro continua na liderança com os preços mais elevados, cujo metro quadrado custa R$ 9.402. Em seguida, aparecem São Paulo (R$ 8.829), Distrito Federal (R$ 7.781) e Niterói (R$ 7.005).

Em Fortaleza, entre os bairros com os maiores preços por metro quadrado estão Meireles (R$ 7,6 mil), Mucuripe (R$ 7 mil), Praia de Iracema (R$ 6,9 mil), Guararapes (R$ 6,7 mil) e Salinas (R$ 6,4 mil).

Entre os bairros com os menores preços por metro quadrado estão Bela Vista (R$ 2,1 mil), Jangurussu (R$ 2,2 mil), Mondubim (R$ 2,8 mil), José de Alencar (R$ 2,8 mil) e Parreão (R$ 2,9 mil).

Balanço no País

Segundo o índice FipeZap, o comportamento dos preços residenciais em dezembro de 2018 não foi homogêneo entre as cidades monitoradas.

"Individualmente, 8 das 20 cidades monitoradas registraram aumento mensal de preço igual ou superior a +0,10%, com as altas mais expressivas observadas em: Curitiba (+1,59%), Vila Velha (+0,53%) e Contagem (+0,43%). Por outro lado, entre as 4 cidades monitoradas que apresentaram variação nominal do preço anunciado igual ou inferior a -0,10% em dezembro, as quedas mais significativas foram evidenciadas em: Niterói (-0,53%), Florianópolis (-0,38%) e Fortaleza (-0,21%)", aponta o documento.

No ano, o Índice aponta queda de 0,21% no preço médio de venda residencial (em termos nominais), percentual que considerando a inflação esperada de 3,69% no período, corresponde a uma queda real de 3,76%.

"Individualmente, 7 das 20 cidades monitoradas também registraram queda nominal no preço de venda residencial (igual ou superior a -0,10%) em 2018, destacando-se as seguintes: Niterói (-4,06%), Rio de Janeiro (-3,59%), e Fortaleza (-2,25%). Já entre as 12 cidades que apresentaram aumento de preço igual ou acima de 0,10%, as maiores variações foram registradas em: Curitiba (3,39%), Goiânia (+2,50%) e São Caetano do Sul (+2,49%)".