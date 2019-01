Preço médio da gasolina cai R$ 0,13 no Ceará

O preço médio da gasolina vendida ao consumidor final apresentou redução neste início de ano. De acordo com o Levantamento Sistemático de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o litro do combustível custava, em média, R$ 4,45 na última semana do ano (23/12 a 29/12). Até o último sábado, o preço estava em R$ 4,32, redução de R$ 0,13.

A queda mais brusca ocorreu na semana entre 30 de dezembro e 5 de janeiro, quando o litro do combustível era vendido, em média, a R$ 4,35 - baixa de R$ 0,10. O levantamento da ANP pesquisou mais de 200 postos em todo o Estado.

Na última semana, do dia 6 ao dia 12 de janeiro, o preço máximo do litro do combustível encontrado pela ANP seguiu em R$ 4,89. O menor preço visto foi R$ 4,13.

Fortaleza

Na Capital cearense, o preço médio ficou em R$ 4,25, sendo o mínimo R$ 4,13 e o máximo R$ 4,36. Foram pesquisados 100 postos em Fortaleza.