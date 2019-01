Preço da cesta básica em Fortaleza cai 3,48% em dezembro

Em dezembro, o preço da cesta básica em Fortaleza apresentou queda de 3,48%, na comparação com novembro, passando para R$ 397,34. Essa foi a maior retração entre as 18 capitais analisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). De acordo com o órgão, a Capital apresentou, em dezembro, a 10ª cesta mais cara do País e a mais cara do Nordeste.

Considerando todo o ano de 2018, a cesta em Fortaleza apresentou alta de 8,13%, a 10ª maior variação do País e a segunda maior do Nordeste, atrás de Salvador, onde a alta foi de 8,58%. O maior avanço anual foi observado em Campo Grande (15,46%) e o menor em Recife (2,53%).

Produtos

Entre os 12 produtos que compõem a cesta básica, o tomate foi o que item que mais impactou na alta ao longo de 2018, com avanço de 50,55%, fechando dezembro a R$ 66,12, por 12 quilos.

Em seguida, os maiores incrementos foram observados no preço do leite (7,65%), do pão (10,72%), do arroz (4,48%), da banana (4,21%), da carne (2,66%) e do óleo (1,84%). Por outro lado os que sofreram maiores reduções nos preços, foram: a farinha (-27,08%), o açúcar (-7,39%), o café (-6,84%), o feijão (-5,68%) e manteiga (-0,62%).

Considerando apenas dezembro, o produto com maior alta em Fortaleza foi o feijão, cujo preço avançou 7,13% ante novembro. Também tiveram alta o óleo (1,31%), o açúcar (0,95%), o café (0,70%) e a manteiga (0,63%). Já a maior queda mensal, foi observada no preço do tomate, que caiu 18,13% no mesmo período. Também sofreram retração o leite ( -3,77%) a farinha (-3,66%) e a carne (-0,17%).

Brasil

Em 2018, houve aumento do valor da cesta básica nas 18 capitais do país onde o Dieese realizou mensalmente, durante todo o ano, a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos.

Na passagem de novembro para dezembro, o valor da cesta aumentou em 15 cidades. As altas mais significativas foram registradas em Goiânia (5,65%), Salvador (4,13%) e Natal (2,77%). As quedas foram anotadas em três capitais: Fortaleza (-3,48%), Vitória (-1,17%) e São Luís (-0,40%).