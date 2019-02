Plataforma online expediu mais de 3 mil isenções e licenças para novos negócios na cidade

Mais de 3 mil isenções e licenças são mensalmente expedidas pela plataforma Fortaleza Online. Por meio dela, em janeiro, a consulta de adequabilidade manteve-se como o serviço mais requisitado. “Foram 384 consultas/dia, ou seja, 384 negócios sendo propectados na cidade diariamente”, ressalta a titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Águeda Muniz.

Fora essa consulta, 34 atividades podem ser feitas de maneira virtual atualmente, com previsão de abertura de novos itens até março, completando um total de 90 até 2020. “Se o código de obras for aprovado em dois ou três meses, a gente já lança sete serviços de cara. Tem prontos: publicidade (novo serviço, renovação e alteração), autorização sonora (novo serviço, renovação e alteração) e alvará de funcionamento regular também”, completa a secretária. Na lista estão previstos outros ainda: acréscimo e reforma e habite-se.

Aparentemente, este mês será decisivo ao Programa Fortaleza Cidade Sustentável. Ele contempla projetos da política ambiental do município os quais serão executados por meio de um empréstimo de U$ 150 milhões junto ao Banco Mundial.

Para que esse montante seja utilizado, é preciso de autorização do Senado Federal. “Parece que ele vai ser votado dia 26 de fevereiro no Senado. Então, assinando contrato, a balneabilidade da orla, que é um negócio para a cidade de Fortaleza, vai começar ser implantado e ainda o Parque Raquel de Queiroz”, acrescenta.[TEXTO1]

Lide

O balanço dos projetos desenvolvidos à frente da Seuma foi a pauta do Lide Ceará de fevereiro. “Trazer a Águeda, que representa esse padrão da eficiência da gestão pública, dos avanços que tiveram no âmbito da secretaria,é muito relevante para abrir o ano” destaca a presidente do Lide, Emília Buarque.