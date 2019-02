Petrobras inicia produção da plataforma P-67, no pré-sal da Bacia de Santos

A Petrobras informou que inicia nesta sexta-feira (01), com os seus parceiros do Consórcio BM-S-11, a produção de petróleo e gás natural, por meio da plataforma P-67, na área de Lula Norte, no pré-sal da Bacia de Santos. Segundo a petroleira, a plataforma tem capacidade de processar diariamente até 150 mil barris de óleo e comprimir até 6 milhões de m3 por dia de gás natural.

A plataforma, do tipo FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência de petróleo e gás), está localizada a aproximadamente 260 km da costa do Estado do Rio de Janeiro, em profundidade de água de 2.130 metros. A estrutura irá produzir por meio de nove poços produtores, além de estar interligada a seis poços injetores.

"O escoamento da produção de petróleo será feito por navios aliviadores, enquanto a produção de gás será escoada pelas rotas de gasodutos do pré-sal", afirmou a empresa. "Esta é a nona unidade instalada no bloco BM-S-11, em linha com o Plano Estratégico da companhia", acrescentou.

Atualmente, o campo de Lula (jazidas de Lula e Cernambi) é o maior produtor do País e deverá atingir em 2019 a marca de 1 milhão de barris de petróleo produzidos diariamente.

O campo de Lula está localizado na concessão BM-S-11 operada pela Petrobras (65%), em parceria com a Shell Brasil Petróleo Ltda. (25%) e a Petrogal Brasil S.A.(10%).