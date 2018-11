Pequenos negócios apostam em vendas melhores para o Natal

Mais de 68% dos empresários de pequenos negócios acreditam que as vendas de Natal serão melhores ou iguais ao ano passado. As melhores expectativas estão na área do Comércio, seguido do setor de Serviços, segundo pesquisa sobre vendas e contratações para o final de ano, realizada pelo Sebrae entre os meses de agosto e outubro. O levantamento, que ouviu mais de 5,8 mil empreendedores, apontou que quase 20% dos entrevistados pretendem reforçar o quadro de funcionários, com a contratação de temporários para o período que antecede os festejos natalinos.

Para 30% dos entrevistados as vendas de Natal de 2018 serão melhores que as vendas de 2017. Já 38% acreditam que serão iguais em comparação ao ano passado, enquanto 26,7% estão pessimistas. As melhores expectativas estão entre os Microempreendedores Individuais (MEI), segmento onde 35% creem na melhoria das vendas e 38% avaliam que serão iguais ao Natal passado e 24% responderam que irá piorar. Em seguida estão as Micro e Pequenas Empresas (ME), onde 43% acham que venderão igual a 2017 e 27% avaliam que haverá uma melhora, considerando ainda que 26% dos entrevistados não estão otimistas. Entre as Empresas de Pequeno Porte (EPP), 61% esperam uma melhoria ou que suas vendas se manterão iguais ao ano passado, mas 32% acham que serão piores.

O Comércio é o segmento mais otimista com a perspectiva de melhoria nas vendas. A pesquisa apontou que 33% acham que 2018 será melhor que 2017, enquanto que 38% avaliam que será igual ao ano passado, e 25% acreditam em uma piora. No setor de Serviços os números são praticamente semelhantes, mas na Indústria, os que acham que não haverá mudanças nos negócios em relação a 2017, são 38%, e os que creem em melhora ou piora somam 28%, cada. Os mais otimistas estão nas regiões Norte e Nordeste, com 37% e 33%, respectivamente. Os pessimistas são do Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que totalizam 30% em cada região.

Contratações

As Empresas de Pequeno Porte 15% pretendem contratar de dois a 10 funcionários temporários, conforme a pesquisa. Mas 80,1% dos empresários tanto de EEP, ME e os MEI responderam que não vão fazê-lo, isso nos segmentos do Comércio, Indústria e Serviços e praticamente em todas as regiões do país. Somente no Norte e Centro-Oeste os percentuais de empresários que não pretendem recrutar empregados no período natalino são inferiores a 80%, ficando em 75% e 79% respectivamente. Foi no Sul e Sudeste onde os índices foram maiores, com 84%.

Ainda segundo o estudo do Sebrae, mais de metade dos empresários (52,2%) têm encontrado dificuldade em contratar mão de obra qualificada, enquanto 25,8% não tiveram esse problema. Isso acontece principalmente nas EPP (63%), seguido pelas ME (57%) e, por último, os MEI (40%). O principal segmento prejudicado com a falta de qualificação é a Indústria (55%), tendo na sequência Serviços (53%) e Comércio (50%). A situação acontece praticamente em todas as regiões do país, mas é mais acentuada no Nordeste (55%) e Centro-Oeste (53%) e menor no Sudeste (49%).